- Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев 07:34
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов 07:15
- Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено» 21:15
- «Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов 19:12
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения18:38
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Боевики «ДНР» под Горловкой обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ12:50
Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев
Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения в Донбассе может привести к потере Украиной новых территорий, ключевых промышленных предприятий и Мариуполя.
Об этом пишет общественный активист и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Диалог.UA. Стоит отметить, что отвод войск ООС на Донбассе связан не с переговорами в Минске, а с требованиями России по возвращению к формату "нормандской встречи". В свое время Кремль выдвинул Киеву два требования - отвод войск и узаконивание "формулы Штайнмайера".
Именно с этим можно объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после обмена военнопленными следующим шагом будет именно разведение войск вдоль всей линии разграничения.
Убежден, что после завершения полного отвода войск Офис президента и политическое руководство объявят о возможности проведения выборов на временно оккупированных территориях.
Впрочем замечу, что отвод войск у Станицы Луганской, Золотого и Петровского Кремль выбрал не просто так, и это представляет большую опасность для Украины. Отвод войск в Станице Луганской грозит оккупацией города Счастье и потерей Луганской ТЭС, которая питает электроэнергии как ОРЛО, так и подконтрольной Украине части Луганщины. Поселок Золотое Россия также выбрала не просто так, ведь это позволяет агрессору оккупировать т.н. "Промышленный треугольник" Луганщины - Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.
Украина рискует потерять долю существенного промышленного потенциала на освобожденных территориях и остаться исключительно с сельскохозяйственными районами т.н. "Слобожанщины". Что касается Петровского, то это степной танкоопасный район на Мариупольском направлении. Если войска ООС отойдут более чем на два километра, мы потеряем первую и вторую линии обороны, открыв России путь на Мариуполь.
Украина рискует потерять два крупных металлургических комбината и морской порт. Отмечу, что пока официальный Киев готовится отводить войска, российско-террористические группировки передислоцируют отдельные подразделения так называемых "1 и 2 армейских корпусов" именно вблизи вышеуказанных районов.
По сообщениям местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", на Первомайском-Стахановском направлении зафиксирована передислокация и накопление тяжелой бронетехники и живой силы вблизи Стахановского ферросплавного завода, поселка Калиново и города Первомайск.
Кстати, эта информация подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. На этом направлении усилились боевые действия, количество обстрелов позиций ООС на этом направлении постоянно растет и идет по касательной. И это в то время, как министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что интенсивность обстрелов наоборот уменьшилась. Похожая ситуация и на Мариупольском направлении. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал новые оборонительные сооружения террористов у Петровского.
То есть, Россия не собирается выполнять взятые на себя обязательства по разведению войск, а на самом деле происходят противоположные процессы. Фактически односторонний отвод войск ООС является неправильным решением еще и потому, что в свое время облгосадминистрации выделили немалые средства на строительство 2-й и 3-й линий обороны вдоль линии разграничения, которые теперь Украина может оставить в случае отвода, и которые может захватить агрессор.
Примечательно, что командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе начались подготовительные мероприятия по отводу войск.
По его словам, результат этих мероприятий будет зависеть от зеркальных действий российско-террористических группировок. Решение принято начальником Генштаба ВСУ, министром обороны Украины и президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, 26 июня украинские военные и террористы "ЛНР" совместно оставили позиции у пункта пропуска "Станица Луганская".
Разведение сил произошло под наблюдением Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с обеих сторон.
Однако уже 30 июня стало известно, что террористические группировки сохраняют позиции на блокпосту возле поселка, хотя украинская сторона отвела войска.
А в конце августа СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе десятки отведенных "Градов". Отведение войск по линии разграничения - одно из пунктов нашумевшей "формулы Штайнмайера", против которой протестует вся Украина. ВСУ уже отошли от Станицы Луганской, в ближайшие дни планируется разведение и у Золотого с Петровским. Местные жители категорически против этого. Стоит также отметить, что разведение сил под Золотым под угрозой срыва. Враг нарушил основное требование.
источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, войска, конфликт, ДНР, ЛНР, отвод
- Жители Донбасса массово отрекаются от РФ
- Минская битва за Донбасс: важные подробности от Дарки Олифер
- ОБСЕ фиксирует рост обстрелов: Где нарушают режим прекращения огня
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк
- Эксперт рассказал, когда ждать окончания «гибридной войны»
- Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев 07:34
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов 07:15
- Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено» 21:15
- "Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО19:35
- «Смерть на поле боя или от напряженной работы»: в ОРДО сократилось число коммунистов 19:12
- Вырытые траншеи и обстрелы: В ОБСЕ рассказали о ситуации на участках разведения18:38
- Цены на ЖКХ выросли, кучи мусора тоже: фотофакт из Макеевки17:50
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов17:16
- Актуально по блокпостам Донбасса: на всех КПП сегодня свободно 14:58
- В ОРДО тоскуют по былому: под Майорском транслировали гимн СССР 13:31
- Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев 07:34
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов 07:15
- Банковая в огне: митинг в Киеве перерастает в бунт22:31
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму22:07
- «Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться»: Кравец рассказала, что Зеленский проверяет все тексты сценариев в «Квартале 95»21:40
- Член НВФ «Ольхон» о потерях в ОРДО: «За одну ночь субботы погибло 5 бойцов и 5 было ранено» 21:15
- Встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва: источник назвал, чем Украина сильно разозлила Москву20:51
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Скандал разгорелся как пожар: Богдан слил в Сеть расценки на участие в Вече20:05
- "Азов" срочно прибыл в Золотое и будет защищать поселок при отступлении ВСУ - подробности от Белецкого. ВИДЕО19:35
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака19:32
- Гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака18:53
- Период с 5 по 15 октября: светлое пятно в судьбе четырех знаков Зодиака 18:33
- Ученые предупредили об опасности употребления куркумы18:03
- Знаки Зодиака, которые этой осенью будут под крылом Ангела16:48
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- "Будем как Китай и Гонконг", - "министр" "ДНР" Никонорова резко захотела в Украину