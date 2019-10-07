Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году

07.10.2019 17:00

Глава Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что уже к Новому году оккупированные территории вернутся в состав украинского государства. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Фокус».



По его словам, большую роль в этом играет настрой власти Российской Федерации. Если в процессе переговоров будет достигнуто взаимопонимание, территориальная целостность Украины восстановиться в полной мере. К тому же, Россия выгодно вернуть оккупированные территории. Ведь их содержание обходится стране-агрессору достаточно дорого.



«Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить всё до декабря – будет прекрасно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины. Россия может вывести свои войска, своих наёмников, это дело пары недель. Дальше туда вернётся украинская власть, которая сможет достаточно быстро восстановить там украинский правопорядок. То есть, при желании РФ всё можно сделать достаточно быстро. Донбасс дорого обходится России, у них есть определённые надежды на облегчение режима санкций, и потому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Потому мы будем двигаться маленькими шажками, но только время покажет, насколько мы сможем доверять России», - рассказывает Богдан Яременко.