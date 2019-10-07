Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено

07.10.2019 17:20

Разведение сил на Донбассе, начало которого было запланировано не сегодня, 7 октября, откладывается в связи с обстрелом Петровского и Золотого со стороны НВФ. Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Линкевичсом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Сегодня должно было начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды. К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходят обстрелы», — сообщил Пристайко.

Таким образом, сказал он, придется ждать еще 7 дней, во время которых незаконные вооруженные формирования должны прекратить обстрелы и доказать, что настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам.

Источник: https://donpress.com