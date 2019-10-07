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Архив - Донецкая область

Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ

07.10.2019 10:30
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В Луганской области после разведения войск останутся сотрудники полиции. Речь идет о населенных пунктах Катериновке и Золотом-4. Как информирует replyua.net, более детально об этом на встрече с местными жителями сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Согласно его словам, начиная с сегодняшнего дня, было увеличено количество сотрудников полиции на линии разграничения. Также Троян отметил, что прием граждан в Золотом-4 будет проводить руководитель полиции Луганской области Сергей Колесник.

Он также напомнил, что после разведения сил в Станице Луганской на передовую линию были направлены бойцы батальона полиции «Луганск 1», пограничная служба, а также Национальная гвардия. Насколько известно, первого октября во время переговоров в столице Республики Беларусь Минске были достигнуты договоренности относительно начала разведения сил в Петровском и Золотом. В результате принятой так называемой «формулы Штайнмайера» в Украине начались масштабные акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции!». Насколько известно, начало разведения сторон на Донбассе запланировано на седьмое октября текущего года.



Теги: Донбасс, война, войска, конфликт, разведение, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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