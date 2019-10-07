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В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
Донецкие перевозчики, которые осуществляют перевозки людей с оккупированной части Донбасса на подконтрольные Украине территории, устроили бунт и теракт в Макеевке, выступая против высоких тарифов на так называемые лицензии при перевозке.
Этих лицензий от водителей требуют российские оккупанты.
Информацию об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на блогера из Донецка Дмитрия Черкасова, передает Диалог.UA. Согласно его данным, возле МРЭО в Макеевке недалеко от Донецка было заложено взрывное устройство, обезвредить которое боевики вовремя не смогли.
"Руководство "ДНР" затянуло им поясок: в приказном порядке обязуют оформить лицензию на перевозку.
Эта бумажка стоит пять тысяч рублей (2 тыс грн – ред). Мало того, на самих блокпостах, чтобы проехать в Украину, нужно платить до 500 рублей за пропуск. Вот они и взбунтовались, подложив эту взрывчатку возле МРЭО", – подчеркнул блогер.
Согласно его информации, местная пресса не афишировала взрыв и попыталась подать его в качестве попытки украинских властей провести дестабилизацию на оккупированной части Донбасса.
"Кроме этого в сводках прошло, что устройство обезвредили, но на самом деле оно взорвалось, о чем местные писали в закрытых телегах, что там сильно х*рануло", – сообщил он.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, бунт, ДНР, оккупанты
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