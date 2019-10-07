В ОРДО заявили об обострении на линии фронта

07.10.2019 21:40

Главари ОРДО обвинили ВСУ в «обострении вооруженного конфликта» на Донбассе, в связи с которым был сорван отвод войск в районе Петровского и Золотого. Об этом заявил так назывемый «официальный представитель Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

Представитель НВФ отметил:

«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить».

Источник: https://donpress.com