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В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ
«Народная милиция», работающая в ОРЛО, предупреждает представителей незаконных вооруженных формирований о том, что руководство СБУ якобы намерено «выманивать» последних в Украину. О этом говорится в заявлении начальника пресс-службы «народной милиции» Якова Осадчего.
Он утверждает, что руководство СБУ якобы требует усилить работу по «выманиванию» «ополченцев» в Украину в рамках программы «Тебя ждут дома».
Также у Осадчего якобы есть данные о том, что на прошлой неделе была отмечена активизация деятельности представителей украинских спецслужб.
Так, он уверяет, что «известен целый ряд случаев», когда граждане выезжали по этой программе в Украину, но оказывались на скамье подсудимых и впоследствии были лишены свободы на срок от 10 до 15 лет.
«В то же время командующему силами специальных операций (ССО) ВСУ (Игорю) Луневу из Генерального штаба ВСУ поступили указания об усилении диверсионной работы внутри „республик“. Также Лунев предупрежден о неполном служебном соответствии в связи с неудовлетворительной работой подразделений ССО», — уверяет Осадчий.
Он также отметил, что «в целях демонстрации положительной динамики работы» представители украинских спецслужб якобы задерживают гражданских лиц, прибывших на подконтрольную ВСУ территорию для оформления пенсий или получения других социальных выплат. Впоследствии такие граждане якобы выдаются за представителей НВФ, после чего в отношении них заводят уголовные дела. Также Осадчий запугивает жителей Луганщины слухами о том, что СБУ может применять к задержанным «запрещенные методы воздействия» (в том числе «угрозы насилием или убийством близких родственников»).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, милиция, СБУ, ДНР, ЛНР
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