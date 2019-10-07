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Архив - Донецкая область

В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск

07.10.2019 19:48
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В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск

В полдень в среду, 9 октября, должен начаться процесс разведения войск в населенном пункте Золотое Луганской области. Как передает replyua.net, об этом сегодня сообщает телеканал «112 Украина» сославшись на командование ВСУ и ООС. Вместе с тем, известно, что местное население не поддерживает эту отсрочку и требуют начать разведение как можно скорее.

«Некоторые считают, что в действительности разведение войск нужно сделать как можно скорее, а некоторые, наоборот, боятся этого, потому что не знают, чем все это закончится. И сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения», - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, сегодня должно было начаться разведение сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, о котором была достигнута договоренность 1 октября. Однако оно не состоялось из-за обстрелов. В Минобороны сообщили, что боевики около 20 минут обстреливали район участка разведения в Золотом.



Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР
 
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