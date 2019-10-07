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«Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать»: Разумков рассказал, когда это произойдет
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков во время своего интервью телеканалу «Украина» заявил, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после того, как под контроль Украины будут возвращены захваченные участки границы.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Разумков заявил: «Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады . Этот закон будет писаться вместе с общественностью». Согласно словам председателя ВРУ, такой документ никак не является законом о федерализации.
Он также добавил: «Для того чтобы ни у кого не было мысли о том, что этот закон должен прорабатываться с привлечением многих экспертов, общественности, Верховной рады, Офиса президента и, я думаю, наших зарубежных партнеров. Таким образом в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен в Верховной раде Украины. Дискуссия должна быть в этом вопросе. Оставаясь в тех красных линиях, мы сможем разработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей».
Теги: Донбасс, закон, разведение, ДНР, ЛНР, особый статус
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