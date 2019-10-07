- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе13:15
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам11:15
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ10:30
- Война на Донбассе: боевики 25 раз обстреляли позиции ООС, есть погибшие10:16
- «Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать»: Разумков рассказал, когда это произойдет09:30
- «Разведению войск быть!»: Разумков назвал ответственных за безопасность08:14
- Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев 07:34
Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом говорится в опубликованном на сайте Офиса президента указе №738.
Указ «О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда» опубликован и вступил в силу сегодня, 7 октября.
Его целью является создание условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец, обеспечение восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства КПВВ «Станица Луганская» и других КПВВ.
Согласно тексту документа, Генеральному штабу ВСУ, Луганской областной государственной администрации поручено безотлагательно принять в установленном порядке мероприятия, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец, а также обустройством КПВВ.
Кабинету министров Украины Зеленский поручил безотлагательно принять ряд мер. В частности, Кабмину нужно принять меры касательно четкого нормирования вопросов обустройства, содержания и функционирования КПВВ, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию КПВВ.
Кроме того, Кабмину нужно проработать вопрос об упрощении въезда лиц, перемещения товаров, а также организации предоставления на КПВВ медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.
Помимо этого, необходимо обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения «Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье)» и «Северодонецк – Новоайдар».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, товар, линия разграничения, Зеленский
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар
- За сентябрь на линии разграничения на Донбассе СБУ задержала нелегальные грузы почти на 4 млн грн
- Донбасс: на линии разграничения задержали вора и товар
- Увеличение нормы провоза через линию разграничения распространяется только на товары из логистических центров, – Тука
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе13:15
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам11:15
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ10:30
- Война на Донбассе: боевики 25 раз обстреляли позиции ООС, есть погибшие10:16
- «Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать»: Разумков рассказал, когда это произойдет09:30
- «Разведению войск быть!»: Разумков назвал ответственных за безопасность08:14
- Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев 07:34
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- НБУ снова укрепил гривну16:30
- Украинцам разрешили не платить пеню за коммуналку16:20
- РФ перебрасывает к границе с Украиной составы с военной техникой16:00
- Синоптик рассказал, когда украинцам ждать тепла в октябре15:45
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Похищение Саакашвили, в деле наметился серьезный поворот: срочное заявление прокуратуры14:20
- Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда14:00
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"