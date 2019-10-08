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Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске существенно снизились цены на жилье.
Об этом в своем видео-репортаже из города рассказал российский блогер Сергей Борисов, передает donpress.
По его данным, квартиры в бывшем областном центре сейчас стоят дешево. Так, трехкомнатная квартира (75 кв. м) в многоэтажном жилом доме на окраине стоит $ 12 тыс. Это, по словам блогера, самое дешевое предложение, некоторые объекты можно найти дороже.
Что же касается съемного жилья, то квартира самого Борисова стоила 500 руб. в сутки. В ней сделан хороший ремонт, она полностью меблирована. При этом с 11:00 до 18:00 в районе, где она расположена, нет воды. В связи с этим владельцы жилья заготовили воду в бутылках для использования в течение дня.
Теги: Донбасс, Луганск, видео, квартиры, жилье, цены
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