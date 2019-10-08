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Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс

08.10.2019 21:14
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Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что разведение войск от линии разграничения на Донбассе является необходимым предварительным шагом для восстановления контроля Украины над российско-украинским участком границы.
"Как мы выйдем на границу? Разводя войска", – заявил он, передает from-ua.
По словам генерала, "они будут уводить свои войска, таким образом освобождая эту территорию от вооруженных людей, и на них могут проводиться выборы. А мы выдвигаемся туда силами пограничников и миротворцев".
В этом контексте Романенко заметил: в миротворческом контингенте не должны присутствовать не только россияне, но и белорусы, которые "очень зависимы от России". По его мнению, приемлемым вариантом была бы миротворческая миссия, в состав которой входят "казахи или литовцы".
Он также подчеркнул: отведение украинских войск не означает их сдачу оккупантам. Генерал напомнил: подобные случаи были зафиксированы "в активные времена" противостояния на Донбассе, но последний пример с разведением войск вблизи Станицы Луганской был позитивным.
"Разведение сил необходимо для того чтобы прекратились обстрелы, а это необходимое условие для проведения выборов", – напомнил он.
Романенко также прокомментировал озвучиваемые опасения о том, что после отвода украинских войск местные жители этих территорий остаются беззащитными перед лицом оккупанта. "Но тут вступает в силу наша полиция и наша Нацгвардия. Фактически они реализуют функции, которые должны реализовывать", - подчеркнул он.
И, наконец, как только будут проведены местные выборы, "наши войска туда зайдут и восстановят контроль над границей", – пояснил генерал.



Теги: Донбасс, разведение, ВСУ
 
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