- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
"Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому
Если на Донбассе произойдет отвод украинских сил с тех позиций, которые сейчас заняты, то туда придут солдаты Украинской добровольческой армии.
Они не покинут те территории, пока не встретятся с Зеленским. Об этом заявил замкомандира УДА Андрей Гергерт, передает Диалог.UA.
Он заверил, что в УДА контролируют ситуацию в регионах разведения войск и займут позиции, если ВСУ начнут отступать. Гергет подчеркнул, что как только Зеленский отдаст приказ о разведении, в те регионы зайдут тысячи украинских добровольцев. Замкомандира УДА подчеркнул, что они уже объявили о полной мобилизации своих сил и не будут отдавать ни метра территории, которая подконтрольна Киеву. Гергет подчеркнул, что требует встречи с Зеленским и хочет изложить ему свой план победы. Также он призвал президента не идти на уступки России и не слушать Путина. Он напомнил, что только украинская армия и добровольцы способны достичь победы на Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, разведение, мобилизация, добровольцы, ВСУ, позиции, Зеленский
- Что остановило путинскую агрессию в 2014-2015-м годах, Или о численности ВСУ и их обременительности для страны
- В переговорах нет смысла: Путин не собирается завершать войну на Донбассе – эксперт
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- Прозрение? Пропутинское издание выдало разоблачительный материал о российских "контрактниках" на Донбассе
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу
- Кремль готовится к большой войне?
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения16:28
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса15:25
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывела из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период