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Архив - Донецкая область

Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР

08.10.2019 09:11
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Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР

В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР.

Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter блогер, пишущий под ником Necro Mancer‏, передает apostrophe.

Щербаков Владислав Сергеевич (Юнокоммунаровск, 27/10/92) стал "груз 200" 25/11/18, предположительно, в р-не Горловки (обстоятельства требуют уточнения)", - отметил он и опубликовал фото самого боевика и его могилы.



Теги: Донбасс, Горловка, фото, могила, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
 
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