Главная / Новости / Донецкая область / Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР
Последние новости раздела
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР
08.10.2019 09:11
В сети обнародовали интересное фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР.
Соответствующий снимок разместил на своей странице в Twitter блогер, пишущий под ником Necro Mancer, передает apostrophe.
Щербаков Владислав Сергеевич (Юнокоммунаровск, 27/10/92) стал "груз 200" 25/11/18, предположительно, в р-не Горловки (обстоятельства требуют уточнения)", - отметил он и опубликовал фото самого боевика и его могилы.
Теги: Донбасс, Горловка, фото, могила, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
Читайте также:
- "Горловка сильно сдала и стала неживой": соцсети поражены мрачными кадрами из "ДНР"
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- В Горловке - задержания и большой шмон
- История из оккупированной Горловки: хозяйка разграбленного борделя объявила войну боевикам-мародерам
- Что бывает с теми, кто умирает за "ру***ий мир": фото нищих заброшенных могил боевиков потрясли Сеть
- Горловку хотят заклеймить мемориалом погибшим боевикам
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга09:00
- Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна08:50
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- Гороскоп на неделю: Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере08:12
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В Украине могут перенести День независимости21:25
- Что потянет за собой массовое закрытие школ в Украине21:01
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов