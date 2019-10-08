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Архив - Донецкая область

Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе

08.10.2019 09:28
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Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе

Члены НВФ 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел 13 обстрелов: дважды возле Чермалыка, около Песков, неподалеку Опытного, четыре раза вблизи Водяного, неподалеку Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было совершено 14 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганского, около Гладосового и Хутора Вольный, по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого, дважды вблизи Крымского, Луганского и Попасной.

С начала текущих суток НВФ дважды нарушили режим прекращения огня — в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — вблизи Луганского и Светлодарска.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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