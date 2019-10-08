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Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо
У Києві проходить Kyiv Smart City Forum 2019. Захід організовано за підтримки Асоціації міст України. Це одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації розумних міських технологій та впровадженню інноваційних рішень у містах, пише Асоціація міст України.
У рамках Kyiv Smart City Forum 2019 відбулася щорічна церемонія нагородження міст-лідерів з упровадження інноваційних рішень в інфраструктуру. Переможці були визначені за результатами участі у Конкурсі «SMART МІСТО 2019», у якому міста брали участь восени 2019 року. Мета конкурсу — привернути увагу до використання смарт-сіті технологій для розбудови міської інфраструктури, а також познайомити громадськість із кращими українськими проєктами. Учасники подавали інформацію про успішні проєкти, що були реалізовані у громадах у період з листопада 2018 до вересня 2019 року. Експертне журі проаналізувало понад 100 конкурсних заявок та визначило найуспішніші.
Міста були відзначені у 5 номінаціях:
Тернопіль, Тетіїв, Дрогобич — "Відкрите інноваційне місто" — за успішне залучення громадян до процесів управління містом на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Житомир, Львів, Маріуполь — "Найкраща транспортна модель міста" — за найвищі стандарти у розвитку міської транспортної інфраструктури.
Харків, Умань, Чортків — "Найкомфортніше місто для життя" — за найвищі стандарти проживання та рівень задоволеності населення.
Славутич, Шостка, Маріуполь — "Місто стартапів"— за підтримку у запуску нових інноваційних проектів та технологічних рішень з метою вдосконалення міського простору.
Біла Церква, Миргород, Іллінці — "Екологічно відповідальне місто" — за використання розумних технологій для захисту міської екосистеми.
Теги: Донбасс, Мариуполь, награда, лидер
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