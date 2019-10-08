- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов
Населенный пункт Старомихайловка (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) уже третьи сутки находится под огнем.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.
По их данным, интенсивные обстрелы продолжались 6−7 октября. В результате них часть жилых домов поселка пострадали.
В общей сложности зафиксировано повреждение 15 жилых домов, а также местной стоматологии и детского сада. Адреса поврежденных объектов:
ул. Шевченко, 38 — кровля;
ул. Октябрьская, 7 «Стоматология» — остекление, кровля, стена дома и хоз. постройки;
ул. Шевченко, 34 — хоз. постройка;
ул. Шевченко, 30 — кровля и хоз. постройка;
ул. Шевченко, 25 — остекление и кровля;
ул. Октябрьская, 34 — кровля;
ул. Октябрьская, 30 — кровля;
ул. Октябрьская, 28 — кровля и хоз. постройка;
ул. Октябрьская, 32 — кровля;
ул. Октябрьская, 38 — кровля;
ул. Октябрьская, 34 — кровля;
ул. Октябрьская, 68 — кровля;
ул. Октябрьская, 40 — кровля;
ул. Октябрьская, 44 — остекление и кровля;
ул. Артема, 6 — кровля;
ул. Артема, 15 — кровля;
ул. Калинина 5а (Детский сад № 48) — остекление, разрыв боеприпаса внутри здания;
ул. Гагарина, 9 кв. 1 — повреждение остекления;
ул. Молодежная, 20 — повреждение кровли, дымохода;
ул. Ленина, 13 — повреждение кровли.
«Мощный обстрел накрыл нашу улицу вечером. Основной удар пришелся по ул. Комарова дом 2−4. Дата обстрела — 6.09.2019г. В 20:40 начало громыхать и полетели снаряды», — рассказали местные жители.
Теги: Донбасс, Донецкая область, дом, стоматология, разрушения, детский сад , обстрелы, соцсети
- В ГСЧС рассказали о разрушениях из-за обстрела Светлодарска
- В результате вчерашних обстрелов в прифронтовой Красногоровке пострадали три дома (ФОТО)
- На головы жителей Донецка начал осыпаться балкон (ФОТО)
- "Власти ДНР" заявили о повреждении жилых домов и газопровода в селах Новоазовского района
- В Зайцево 120-мм мина боевиков разрушила жилой дом
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- В Киеве установили 5-метровую скульптуру Друга09:00
- Пять знаков Зодиака, которых особенно любит Фортуна08:50
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- Гороскоп на неделю: Скорпионам сделают заманчивое предложение, Весы совершат рывок в карьере08:12
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В Украине могут перенести День независимости21:25
- Что потянет за собой массовое закрытие школ в Украине21:01
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов