Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"

08.10.2019 19:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"

Російсько-окупаційні війська посилюють окремі підрозділи 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, зокрема за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і організацій.
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Повідомляється, що паралельно підконтрольні місцевим "адміністраціям" засоби масової інформації інтенсивно розповсюджують неправдиві та викривлені повідомлення щодо "зростання загрози активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил".
"У такий спосіб російський окупаційний режим намагається залякати місцеве населення, посилити у суспільстві антиукраїнські настрої та виправдати російську агресію проти України", - йдщеться у повідомленні.



Теги: Донбасс, коммунальщики, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх