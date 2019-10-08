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В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке
Жительница поселка Никольское была вынуждена заплатить 1366,5 грн за возврат собаки, случайно отловленной МКП "Щастливі тварини".
Об этом 0629 рассказала владелица собаки Татьяна.
Пес по кличке Шарик сорвался с привязи в поселке Никольском и гулял вместе с бродячими собаками. Когда хозяева заметили, что собака пропала, ее уже отловили сотрудники МКП "Щастливі тварини".
"На следующий день мы поехали в Мариуполь и хотели забрать собаку, но нам ее не отдали, - рассказала Татьяна. - Сказали, что нужно оплатить Никольскому сельсовету 1366 грн, в противном случае собаку усыпят".
Как оказалось, Никольский сельский совет заплатил МКП "Щастливі тварини" за отлов собак. Сделано это было после жалоб на агрессию животных. Мариупольское коммунальное предприятие свою работу выполнило. Но так как у собаки оказался хозяин, то он должен возместить ущерб, нанесенный сельскому совету.
"Получается, что если я человек с улицы, то я могу бесплатно забрать собаку, а, как хозяин - я обязана платить", - возмутилась женщина.
Чтобы спасти беспородного Шарика от неминуемой смерти, хозяйка оплатила квитанцию. После этого собаку вернули владельцам.
Как пояснил директор МКП "Щастливі тварини" Анатолий Бахеркин, собака, которая гуляет на улице без хозяина, автоматически считается беспризорной. И по факту ее владельцем является Никольский сельсовет.
"По закону хозяин должен возместить затраты на отлов животного, куда входят ГСМ, оплата труда ветеринара и прочее", - отметил Анатолий Бахеркин.
Действительно, все собаки, отловленные в Никольском будут усыплены, если в кратчайшие сроки не найдутся хозяева. Такой запрос был от Никольского сельсовета. Возвращать в естественную среду обитания их не будут, так как считают агрессивными.
"Это уже второй случай, когда эта собака убегает. В прошлый раз мы ее бесплатно вернули хозяйке", - добавил руководитель МКП.
Владелица Татьяна уверяет, что ранее Шарик никогда не бывал в "Щастливих тваринах". Собаке около 4 лет, он обычная дворняжка, которая приблудилась в частный дом в селе.
"Мы его очень любим и потому сразу же забрали. Но мы уже консультировались с юристом и понимаем, что деньги с нас взяли незаконно!" - добавила Татьяна.
Теги: Донбасс, Мариуполь, животные, собака
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