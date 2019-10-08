- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги
Местные боевики "Л/ДНР", наемники РФ и кадровые российские военные массово пополняют ряды "200-х" и "300-х" на оккупированном Донбассе, заполняя морги и больницы захваченных городов.
Медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ окрестили Доктор Смерть, рассказал в своем Twitter о колоссальных потерях оккупантов РФ на Донбассе в течение предыдущей недели – с 30 сентября по 6 октября, пишет Диалог.UA. По его данным, семеро террористов "Л/ДНР" были уничтожены и 13 получили ранения.
Чернов пишет, что за неделю в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу (облтравма) поступили три тяжелораненых боевика, а в ДОКТМО привезли тела двоих боевиков и одного "300-го". Во 2-ю горбольницу оккупированной Горловки и центральную райбольницу Новоазовска привезли по два раненых боевика и одно тело. "Браво, ВСУ", – саркастично прокомментировал потери боевиков Доктор Смерть.
Теги: Донбасс, СМИ, морг, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»14:02
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- FAW привез в Украину бюджетный седан с "автоматом"13:30
- Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении13:22
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Зима близко! Этой ночью в Украину придут холода12:04
- Новый закон о статусе Донбасса: Разумков сделал важное заявление11:35
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период