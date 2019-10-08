В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги

08.10.2019 13:01

Местные боевики "Л/ДНР", наемники РФ и кадровые российские военные массово пополняют ряды "200-х" и "300-х" на оккупированном Донбассе, заполняя морги и больницы захваченных городов.

Медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ окрестили Доктор Смерть, рассказал в своем Twitter о колоссальных потерях оккупантов РФ на Донбассе в течение предыдущей недели – с 30 сентября по 6 октября, пишет Диалог.UA. По его данным, семеро террористов "Л/ДНР" были уничтожены и 13 получили ранения.

Чернов пишет, что за неделю в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу (облтравма) поступили три тяжелораненых боевика, а в ДОКТМО привезли тела двоих боевиков и одного "300-го". Во 2-ю горбольницу оккупированной Горловки и центральную райбольницу Новоазовска привезли по два раненых боевика и одно тело. "Браво, ВСУ", – саркастично прокомментировал потери боевиков Доктор Смерть.