Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск

09.10.2019 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении войск в Петровское Донецкой области и в городе Золотое Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

Разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября, но оно не состоялось из-за продолжения обстрелов со стороны боевиков. Что будет с этими людьми после разведения войск? Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «24 канал».

Народный депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко отметил, что в целом «это проблема России и этих людей», что им делать дальше. После разведения войск у донецких боевиков, воевавшие на стороне России, будет выбор. Они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах. Яременко добавил, что Минские договоренности говорят о «народной милиции» на Донбассе, но это не означает, что «милицией» должны стать первый и второй армейские корпуса, которые расположены в ОРДЛО. По словам политика, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.

Режим тишины начался 8 октября. Будут его соблюдать обе стороны вооруженных сил в течении последующих семи дней, остается только ждать.



Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх