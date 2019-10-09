«Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе

09.10.2019 09:50

На территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник, восьмого октября, боевики Луганской и Донецкой «народных республик» четыре раза нарушили режим прекращения огня. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, ссылаясь на сообщение пресс-службы ООС в «Фейсбук», на протяжении нескольких текущих суток потерь в результате обстрелов со стороны ВСУ не было.



Также сообщается, что гибридная армия Путина обстреливала позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями – минометов 82-миллиметрового калибра. Также террористы гатили из стрелкового оружия и гранатометов разных систем.



В сообщении пресс-центра отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил три обстрела – по направлению Лозового, дважды, и по направлению Доломитного – один раз. Касательно зоны ответственности ОТГ «Восток», то вражеские силы совершили там один обстрел. Это произошло вблизи Водяного по направлению Ужовки. Напомним, ранее мы уже сообщали, что глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что после разведения войск на Донбассе, Вооруженные сил Украины займут те позиции, на которых они были в 2016 году.