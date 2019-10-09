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Архив - Донецкая область

У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе

09.10.2019 16:38
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У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе

Глава МИД Вадим Пристайко рассказал о возможных сценариях разрешения ситуации на Донбассе:

• продолжать переговоры в рамках минских соглашений;

• пытаться тянуть время;

• предпочесть кипрский сценарий, предполагающий заморозку ситуации.

"Можно сделать три варианта... Попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика - тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть", 

- сказал министр.

Он отметил, что Украина уже предприняла шаги к урегулированию ситуацию, теперь очередь России.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, Зеленский
 
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