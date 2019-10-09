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У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе
09.10.2019 16:38
Глава МИД Вадим Пристайко рассказал о возможных сценариях разрешения ситуации на Донбассе:
• продолжать переговоры в рамках минских соглашений;
• пытаться тянуть время;
• предпочесть кипрский сценарий, предполагающий заморозку ситуации.
"Можно сделать три варианта... Попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика - тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть",
- сказал министр.
Он отметил, что Украина уже предприняла шаги к урегулированию ситуацию, теперь очередь России.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, Зеленский
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