- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО
Власти Украины готовятся упростить регистрацию фактов рождения и смерти всех жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий. Кроме того, переселенцы смогут получить право голоса на территории тех городов, в которых они проживают. Об этом сообщила глава Министерства по делам внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.
По ее словам, новое правительство кардинально изменит жизнь переселенцев на территории Украины, а расширит права жителей неподконтрольных Украине территорий. Коляда добавила, что в ближайшее время в Верховную Раду поступит проект закона, упрощающий регистрацию фактов рождения и смерти тех, кто проживает на неконтролируемых Украине территориях. Сейчас эти действия проводятся через решения суда. Кроме того, разрабатывается схема, при которой все переселенцы получат право голоса на местных выборах.
Чиновница уточнила, что министерство работает над тем, чтобы обеспечить всех граждан простой процедурой пересечения КПВВ в ОРДЛО и облегчить процедуру получения всех административных услуг на подконтрольной Украине территории для жителей ОРДЛО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, пеня
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- Американские ученые предупредили о грядущей катастрофической жаре на планете21:43
- Украина нанесла "удар" по Газпрому - планы Москвы на контракт срываются 21:33
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Это очень сложная история»: Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым21:00
- В Слуге народа планируют объединить области в регионы20:30
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины 20:00
- Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим 19:45
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период