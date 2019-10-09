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Архив - Донецкая область

В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО

09.10.2019 21:16
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В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО

Власти Украины готовятся упростить регистрацию фактов рождения и смерти всех жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий. Кроме того, переселенцы смогут получить право голоса на территории тех городов, в которых они проживают. Об этом сообщила глава Министерства по делам внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее словам, новое правительство кардинально изменит жизнь переселенцев на территории Украины, а расширит права жителей неподконтрольных Украине территорий. Коляда добавила, что в ближайшее время в Верховную Раду поступит проект закона, упрощающий регистрацию фактов рождения и смерти тех, кто проживает на неконтролируемых Украине территориях. Сейчас эти действия проводятся через решения суда. Кроме того, разрабатывается схема, при которой все переселенцы получат право голоса на местных выборах.

Чиновница уточнила, что министерство работает над тем, чтобы обеспечить всех граждан простой процедурой пересечения КПВВ в ОРДЛО и облегчить процедуру получения всех административных услуг на подконтрольной Украине территории для жителей ОРДЛО.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, пеня
 
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