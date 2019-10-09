В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина

09.10.2019 18:30

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей члены НВФ расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемое «министерстве государственной безопасности». Об этом сообщает ГУР МОУ.

В украинской разведке отметили:

«Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемых республиканских структурах МГБ. Указанные мероприятия проводятся под видом усиления борьбы с организованной преступностью и недопущения ухудшения общественно-политической обстановки в случае достижения критического уровня резонансных уголовных преступлений».

Тем самым главари НВФ пытаются противодействовать растущей угрозе возникновения конфликтов в обществе из-за обострения противоречий между представителями сторонников «русского мира» и руководством местных властных учреждений и торгово-производственных предприятий, которые ориентированы только на финансовые выгоды от пребывания подразделений НВФ в ОРДЛО.

Источник: https://donpress.com