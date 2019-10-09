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В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей члены НВФ расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемое «министерстве государственной безопасности». Об этом сообщает ГУР МОУ.
В украинской разведке отметили:
«Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в так называемых республиканских структурах МГБ. Указанные мероприятия проводятся под видом усиления борьбы с организованной преступностью и недопущения ухудшения общественно-политической обстановки в случае достижения критического уровня резонансных уголовных преступлений».
Тем самым главари НВФ пытаются противодействовать растущей угрозе возникновения конфликтов в обществе из-за обострения противоречий между представителями сторонников «русского мира» и руководством местных властных учреждений и торгово-производственных предприятий, которые ориентированы только на финансовые выгоды от пребывания подразделений НВФ в ОРДЛО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, МГБ, ОРДЛО, НВФ
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