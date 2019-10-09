В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак

09.10.2019 19:30

Через «таможенную территорию ДНР» разрешено ввозить не более двух животных без ветеринарного свидетельства и специального разрешения на ввоз. Об этом сообщили в так называемом «министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР».

Так, согласно «постановлению» «совета министров ДНР» от 13.09.2018 г. № 2−5 о правилах осуществления «государственного» ветеринарного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через «таможенную границу ДНР» допускается ввоз следующих объектов: