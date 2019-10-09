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В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»
09.10.2019 13:40
Находящиеся под контролем ВСУ населенные пункты Донбасса во время разведения сил на Донбассе могут войти в «серую зону». Об этом сообщил заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь в программе «Ваша Свобода» на «Радио Свобода».
По его словам, в «серую зону» могут войти населенные пункты, контролируемые членами НВФ. Так, в «серую зону» могут войти Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Украине населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, серая зона, ООС
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