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ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе
Украинское правительство заменит список разрешенных товаров для перемещения через КПВВ в ОРДЛО на перечень запрещенных. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.
Так, на своей странице в соцсети по результатам поездки в Луганскую область чиновница отметила:
«Пока вынуждены работать в ручном режиме. Привлечь представителя МинВОТа в Коллегию Луганской ГВА — письмо на имя руководителя области. Включить отопление в пункте обогрева на КПВВ — личное обращение министра, руководителю пограничного отряда. Как говорят люди, очереди сократились в разы. Однако действие 39 приказа, которое устанавливает перечень разрешенных продуктов — существенно осложняет жизнь рядовым гражданам. Для этого уже наша команда включилась в работу над 815 Постановлением, которое кардинально изменило идеологию. Отныне будет утвержден перечень запрещенных товаров, а не разрешенных «.
По ее словам, в ОРДЛО существует большое количество других проблем — «от туалетов на КПВВ к кардинальному реформированию системы медицинского обеспечения, от размещения информационных стендов в точках скопления людей к налаживанию эффективных информационных каналов».
Коляда уточнила, что сейчас главная цель работы с временно неподконтрольными Украине территориями — реинтеграция населения в украинское правовое и культурное пространство.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, товар, Кабмин, пункт пропуска, КПП
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