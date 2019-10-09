Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий

09.10.2019 16:25

Сегодня, 9 октября, во время конфликта на блокпосте в Кременной, полиция открыла предупредительный огонь в воздух. Отмечается, что в стычке никто не пострадал и активисты с волонтерами смогли проехать дальше.



Об этом сообщает группа "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї", которую ведут активисты Нацкорпуса, передает Диалог.UA. Отмечается, что в тот момент военные и полиция на блокпосте отказывали волонтерам и добровольцам в том, чтобы проехать в сторону Золотого. Конфликт продолжался несколько часов.

Во время одного из грубых разговоров, правоохранитель произвел выстрел в воздух, в качестве предупреждения. Отмечается, что сразу же активисты подняли крик и начали выражаться нецензурной лексикой. Далее люди в масках начали приближаться к сотрудникам правоохранительных органов и повышать голос.

При этом все участники действия активно жестикулировали. Никто не пострадал.

До этого у Билецкого утверждали, что полиция открыла огонь по ветеранам во время конфликта на блокпосте в Каменном. Отмечается, что полиция применила оружие первой. Никаких пострадавших не оказалось.





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