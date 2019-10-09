Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»

09.10.2019 12:48

Президент Украины Владимир Зеленский показал свое видение статуса русского языка на Донбассе

Об этом он рассказал журналисту издания Украинские новости.

Журналист напомнил президенту интервью председателя его Офиса Андрея Богдана, в котором он заявил об официальном статусе русскому языку. В частности, Богдан вынес на референдум вопрос предоставления официального статуса русскому языку в Донецкой и Луганской областях, если бы они были подконтрольны Украине. На что Зеленский в ответ заявил, что не видит здесь никаких проблем.

«Я думаю, что мы когда-нибудь прекратим войну, надо дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят. В чем здесь проблема? У нас нет этой проблемы», – отметил Зеленский.

Зеленский уверен, что на людей повлияла информационная война.

По его мнению, украинцам все время навязывали мысль, мол в Украине нельзя говорить на русском языке.

«Вот я президент и говорю с вами, как хочу. Будет у дончан специальное прошение, чтобы они могли заполнять документы на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить», – подчеркнул президент, перейдя при этом на русский язык.

Источник: https://popcorn.politeka.net