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Архив - Донецкая область

Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»

09.10.2019 12:48
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Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»

Президент Украины Владимир Зеленский показал свое видение статуса русского языка на Донбассе

Об этом он рассказал журналисту издания Украинские новости.

Журналист напомнил президенту интервью председателя его Офиса Андрея Богдана, в котором он заявил об официальном статусе русскому языку. В частности, Богдан вынес на референдум вопрос предоставления официального статуса русскому языку в Донецкой и Луганской областях, если бы они были подконтрольны Украине. На что Зеленский в ответ заявил, что не видит здесь никаких проблем.

«Я думаю, что мы когда-нибудь прекратим войну, надо дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят. В чем здесь проблема? У нас нет этой проблемы», – отметил Зеленский.

Зеленский уверен, что на людей повлияла информационная война.

По его мнению, украинцам все время навязывали мысль, мол в Украине нельзя говорить на русском языке.

«Вот я президент и говорю с вами, как хочу. Будет у дончан специальное прошение, чтобы они могли заполнять документы на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить», – подчеркнул президент, перейдя при этом на русский язык.

Источник: https://popcorn.politeka.net 

 



Теги: Донбасс, президент, русский язык, статус, Зеленский
 
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