«Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях

10.10.2019 07:12

Вчера, 9 октября жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки в социальных сетях сообщали о начале серьезных боев в районе неподконтрольных украинскому правительству Ясиноватой и Васильевки. По словам пользователей, боевые действия разгорелись после 16:30.

«17.47 Донецк напр. Дурной балки- микровойна?!» «Макеевка 17:55 бахає іноді. бік Мінерального» «С 16:30 долбят минометы со стороны Ясиноватая» «Макеевка Пішла якась войнушка. Давно не було»

Как отмечают местные жители, звуки обстрелов ненадолго стихают и появляются вновь. Дончане сообщают, что все громче звучат залпы тяжелого оружия:

«Макеевка север 19.40 несколько бахающих звуков направление звука Ясиноватая Васильевка»

«Донецк 19.15 Бирюзова, вечер не тихий (((пришла с улицы, было шумно минут 30 назад. Слышно было разное, от пулеметов до крупного. Часто. Сейчас вроде стихло, но время от времени бахает. Полной тишины нет» «Донецк 18.04 Вентствол ш. Челюскинцев, Старомихайловка опять шалят»

Также, дончане добавляют, что боевые действия начались еще около 07:00, когда были слышны интенсивные взрывы:

«Донецьк. 07:00 — 07:15 північ війна, цілий день ЯБП не інтенсивно, але постійні вибухи. Схоже на 61 в квадраті прийща гуманитарка (може в шахті викопали) — новенькі Урали»

Источник: https://donpress.com