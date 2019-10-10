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«В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных НВФ КПП довольно медленное движение отмечается на всех пунктах пропуска. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня на 09:00 зафиксировано 180 автомобилей и около 460 человек пешей очереди:
«9−00 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 180 автомобилей, 57 автобусов и микроавтобусов, до 460 человек пешей очереди»;
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) очереди не слишком большие, однако движение не быстрое:
«8−40 каргил. Основная очередь начинается на мосту, льгота — на спуске с моста»;
» 12:20 Каргил в Украину. Авто. Основная вначале моста. Льгота на спуске»
» Каргил в Донецк основная машин 40, льгота ~10»
На Мариупольском направлении, на КПП «Еленовка» по словам очевидцев движения почти нет, пропуск проходит крайне медленно:
«7−45 На Еленовке в Украину больше 100 машин»
» 10:00 Еленовка в Украину — ~100 особо без изменений»
» 12:20 Еленовка в укр- ж… Двигаемся медленно»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, КПП, КПВВ
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