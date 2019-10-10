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Зеленский: В Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона заявил, что в Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса.
Как заявляет Зеленский, по этому поводу могут быть договоренности.
«Референдума по поводу того или иного закона у нас не может быть. У нас могут быть уже какие-то договоренности. Но я думаю, что это не в Нормандском процессе. В нормандском процессе будут поднять темы красных линий, дальнейших шагов», — сказал украинский лидер.
При этом Зеленский заявил, что закон могут обсуждать с обществом.
«Какой будет новый закон об особом статусе? Вот там пункты, эти красные линии, мы готовы обсуждать с обществом, с журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать», — заявил президент Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, референдум, ДНР, ЛНР, Зеленский
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