25 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

11.10.2019 07:51

За прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, девять раз боевики открывали огонь из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Вблизи Авдеевки оккупанты применили минометы калибра 120 мм. Четыре обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг устроил вблизи Пищевиков. Дважды неподалеку Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще два обстрела из стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки. А вблизи Новоселовка Второй российские наемники ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов. Неподалеку Крымского велся огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Хутора Свободного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Луганского оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Шумел боевики стреляли из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия. Неподалеку Катериновки враг применил стрелковое оружие

"За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - рассказали в ООС.