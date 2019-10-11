Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый

11.10.2019 21:51

Дончанин поделился опытом поездки из оккупированного Донецка в украинскую Волноваху.

Житель Донецка, который публикуется в "Твиттере" под ником Jujik, поведал о своем недавнем опыте поездки из оккупированного Донецку в подконтрольную Украине Волноваху, сообщают "Донецкие новости".

Мужчина, которому нужно было получить в Волновахе нотариальную доверенность, решил обстряпать все дело за один день. Зная о мытарствах на пунктах пропуска, на молниеносную поезду он не рассчитывал, но все же действительность превзошла его самые мрачные ожидания. Впереди у него лежали два КПП: "республиканский" – Еленовка и украинский – Новотроицкое. Рискуя быть пойманным, Jujik выехал еще за полчаса до завершения комендантского часа, в 4.30 утра, чтобы добраться до Еленовки в числе первых. Однако сотрудники транспортной полиции тормознули его еще на выезде из Донецка (на Широком). "ГАИшники" проверяли резину на шинах и смотрели, горят ли габаритные огни. В образовавшейся очереди из трех десятков автомобилей пришлось потерять около 35 минут. До КПП в Еленовке водитель добрался в 5.20. Предвидя долгое стояние, вышел сосчитать машины. "Посчитал машинки и офигел (106 общей очереди и 24 – льготы)", – поделился Jujik. Это 130 автомобилей "ДНР"-овцы пропускали в течение 10 часов. (Для справки: за такое время можно самолетом долететь от Киева до Нью-Йорка. Расстояние между городами составляет 7500 километров.) Направляясь к украинскому КПП, Jujik лихорадочно перебирал варианты, где бы можно было устроиться в Волновахе на ночлег. Попасть в этот день к нотариусу он уже не рассчитывал. Однако на украинском КПП произошло чудо. "Приезжаю на украинский блокпост, а там ни души! И вся проверка с досмотром занял аж 2,5 минуты. Единственное, что я ехал "пустой" и не поленился подойти к пограничному окошку самостоятельно. И вот оно чудо – в 15:30 я выехал с украинского блокпоста", – пишет дончанин. Еще 15 минут ему понадобилось, чтобы доехать до Волновахи. Затем считанные минуты ушли на общение с нотариусом, который за 5 минут выдал нужную ему доверенность. Jujik затарился водой и пачкой сигарет, и, не веря в свою удачу, отправился в обратный путь. Он пять "сквозняком" пролетел украинский пост и привычно застрял на "республиканском". Очередь из 40 с лишним автомобилей повергла его в уныние. Однако на сей раз "республиканцы" справились с очередниками "оперативно" – всего за каких-то два с половиной часа. В итоге, уставший, но почти счастливый Jujik победоносно въехал в Донецк в 20.15. Путешествие из Донецка в Волноваху и обратно заняло у него "всего" 16 часов. Расстояние от Донецка до Волновахи – 62 километра.