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Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"
Так называемая "банковская" система в "ЛНР/ДНР" - жалка пародия на банковскую систему в том виде, в котором она существует в хотя бы относительно экономически здоровом государстве. Но при этом оккупанты ежемесячно на "свободных республиках", точнее на обороте средств, имеют не просто миллионы, а миллиарды российских рублей.
Как рассказали эксперты в программе "Донбасс. Реалии" на Youtube-канале Радіо Свобода Україна, так называемые "государственные банки" в "ДНР" и "ЛНР" - не более чем конторы для сбора "гуманитарной помощи" от России и выплаты ее (разумеется, части, не разворованной верхушкой) людям в виде зарплат и пенсий, сообщает Диалог.UA.
Как рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, донбасские "республики" поставляют в Россию металл и уголь, все эти поставки формально проводятся через Южную Осетию (квазигосударство, признавшее "республики"). Потом деньги перечисляются в различные "благотворительные Фонды" и уже оттуда - в "республики". "Около 10 млрд руб. - среднемесячный оборот этой квазибанковской системы", - сказал Алексей Кущ.
Квазибанковской - так как эта система существует исключительно для "перекачки" денег, как говорится, "из пункта А в пункт Б". А всех остальных составляющих банкинга там просто нет. Например, нет нормального безналичного расчета. Пенсионеры и работники некоторых предприятий получают деньги на карты "госбанков", но сразу после получения обналичивают всю сумму, так как практически во всех торговых точках принимают только наличные. А на многих предприятиях люди до сих пор по старинке получают деньги в кассе, и расписываются в ведомостях, не желая сталкиваться с "банковской системой" ОРДЛО. То есть, люди вынуждены постоянно иметь с собой наличные деньги, являясь тем самым привлекательной мишенью для карманников и грабителей. Также подвергаются опасности и сотрудники магазинов. А местные "банки", похоже, и не собираются оборудовать терминалы. Ведь работники этих "банков" прекрасно понимают, что скоро придется "делать ноги" и бросать в спешке "отжатое" у легитимных украинских банков оборудование.
Теги: экономика, Донецк, Донбасс, Луганск, пенсионер, деньги, банк, зарплата, терминал, ДНР, ЛНР
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