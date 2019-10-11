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Архив - Донецкая область

Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре

11.10.2019 08:51
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Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре

Ясиноватский район (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) находится под тяжелым обстрелом.

Об этом сообщают паблики, освещающие действия незаконных вооруженных формирований, передает donpress.

Тяжелая ситуация в районе бывшего рынка Господар.

«На Господаре 2 тяжелых прилета», — говорится в сообщениях.

По данным пабликов, на этом направлении работают БМП.

«Идут бои и обстрелы, прилетают мины», — отмечается в сводках.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Ясиноватский район, мины, обстрелы, БМП, НВФ
 
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