Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре

11.10.2019 08:51

Ясиноватский район (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) находится под тяжелым обстрелом.

Об этом сообщают паблики, освещающие действия незаконных вооруженных формирований, передает donpress.

Тяжелая ситуация в районе бывшего рынка Господар.

«На Господаре 2 тяжелых прилета», — говорится в сообщениях.

По данным пабликов, на этом направлении работают БМП.

«Идут бои и обстрелы, прилетают мины», — отмечается в сводках.