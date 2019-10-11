Главная / Новости / Донецкая область / Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре
Последние новости раздела
- Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре08:51
- Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»08:09
- 25 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- «Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»19:20
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА17:15
- «В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО14:41
- Разведение сил завело в тупик Киев и Москву: появились тревожные данные14:20
Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре
11.10.2019 08:51
Ясиноватский район (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) находится под тяжелым обстрелом.
Об этом сообщают паблики, освещающие действия незаконных вооруженных формирований, передает donpress.
Тяжелая ситуация в районе бывшего рынка Господар.
«На Господаре 2 тяжелых прилета», — говорится в сообщениях.
По данным пабликов, на этом направлении работают БМП.
«Идут бои и обстрелы, прилетают мины», — отмечается в сводках.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Ясиноватский район, мины, обстрелы, БМП, НВФ
Читайте также:
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ
- "Вокруг мины свистят": жители Майорска рассказали об ужасах войны. ВИДЕО
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками
- Боевики 29 раз обстреляли защитников Мариуполя
- В результате пожара погибли трое молодых людей
- Марьинку заминировали
- Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре08:51
- Станица Луганская: вот как Украина заботится о своих гражданах, и что делают боевики "ЛНР08:32
- Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»08:09
- 25 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- «Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»19:20
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА17:15
- «В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО14:41
- Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре08:51
- Станица Луганская: вот как Украина заботится о своих гражданах, и что делают боевики "ЛНР08:32
- Усик и Уизерспун сразились взглядами (ВИДЕО)08:20
- Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»08:09
- 25 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"07:30
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе21:48
- Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции21:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»