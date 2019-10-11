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Мариупольский флот готовится к зиме

11.10.2019 13:41
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Мариупольский флот готовится к зиме

В Мариупольском морском порту флот готовится к работе в осенне-зимний период.
Начальник портофлота Сергей Биденко отметил, что вопросы подготовки к работе в осенне-зимний период находятся на постоянном контроле, пишет mrpl.city.
«Кроме проверок судов портофлота, плановых ремонтов, одной из основных задач является подготовка плавсостава к работе в сложных условиях. Именно поэтому в течение года в портофлоте администрации порта постоянно проводятся обучение и занятия для экипажей по отработке действий при нештатных ситуациях во время плавания в осенне-зимний период, что позволяет повышать уровень подготовки работников», – рассказал Сергей Биденко.
Сейчас в Азовском судоремонтном заводе находится единственный в Украине ледокол «Капитан Белоусов», который во время зимней навигации обеспечивает проход караванов судов на подходных каналах портов "Мариуполь" и "Бердянск". На ледоколе проводится ремонт наружной обшивки, винто-рулевого комплекса, механизмов систем жизнеобеспечения судна, электроустановок и радионавигационного оборудования.
Отмечается, что при объявлении ледовой кампании привлекаются также суда, имеющие ледовые подкрепления корпуса, что позволяет им ходить в мелкобитом льду за ледоколом и выполнять работы по обслуживанию судов. Это специализированные суда «Сборщик-306», ремонт которого завершен в сентябре, «Сборщик-335», который сейчас находится в доковом ремонте, и «Сборщик-387».
В случае объявления ледовой кампании ледокольное проведение судов в Мариупольский порт обеспечивается буксирами ледового класса «Портовик», «Капитан Маркин» и «Капитан Меркулов», которые находятся на балансе ГП «Мариупольский морской торговый порт».



Теги: Донбасс, Мариуполь, зима, флот
 
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