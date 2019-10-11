- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- Обстрелы в Дебальцево: О прекращении огня и речи не идет09:28
- "Есть только один сложный вопрос", - Зеленский о выборах на Донбассе09:10
- Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре08:51
Мариупольский флот готовится к зиме
В Мариупольском морском порту флот готовится к работе в осенне-зимний период.
Начальник портофлота Сергей Биденко отметил, что вопросы подготовки к работе в осенне-зимний период находятся на постоянном контроле, пишет mrpl.city.
«Кроме проверок судов портофлота, плановых ремонтов, одной из основных задач является подготовка плавсостава к работе в сложных условиях. Именно поэтому в течение года в портофлоте администрации порта постоянно проводятся обучение и занятия для экипажей по отработке действий при нештатных ситуациях во время плавания в осенне-зимний период, что позволяет повышать уровень подготовки работников», – рассказал Сергей Биденко.
Сейчас в Азовском судоремонтном заводе находится единственный в Украине ледокол «Капитан Белоусов», который во время зимней навигации обеспечивает проход караванов судов на подходных каналах портов "Мариуполь" и "Бердянск". На ледоколе проводится ремонт наружной обшивки, винто-рулевого комплекса, механизмов систем жизнеобеспечения судна, электроустановок и радионавигационного оборудования.
Отмечается, что при объявлении ледовой кампании привлекаются также суда, имеющие ледовые подкрепления корпуса, что позволяет им ходить в мелкобитом льду за ледоколом и выполнять работы по обслуживанию судов. Это специализированные суда «Сборщик-306», ремонт которого завершен в сентябре, «Сборщик-335», который сейчас находится в доковом ремонте, и «Сборщик-387».
В случае объявления ледовой кампании ледокольное проведение судов в Мариупольский порт обеспечивается буксирами ледового класса «Портовик», «Капитан Маркин» и «Капитан Меркулов», которые находятся на балансе ГП «Мариупольский морской торговый порт».
Теги: Донбасс, Мариуполь, зима, флот
- Во льдах Азовского моря "затерло" десять человек
- Х-Фактор: Их осталось двое (ФОТО, ВИДЕО)
- Студенты учатся самоуправлению прямо на море
- Погода в Украине 10 февраля: без существенных осадков, холодно
- Александр Кривошапко поменял статус: "не женат"
- Погода в Украине на 22 декабря: в некоторых регионах пройдут дожди
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- Обстрелы в Дебальцево: О прекращении огня и речи не идет09:28
- "Есть только один сложный вопрос", - Зеленский о выборах на Донбассе09:10
- Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре08:51
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- "Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского13:22
- Программист создал "постапокалиптическую" ОС13:20
- «Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины13:02
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ12:09
- Что будет с тарифами на коммуналку? Зеленский дал честный ответ12:06
- Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака11:42
- Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето11:25
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО