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На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку
В городе Торецке Донецкой области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил 21-летнюю девушку на почве политических разногласий. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры Донетчины, пишет ДонПресс.
Убийство произошло в феврале прошлого года. Суд установил, что 26-летний слесарь одного из медучреждений, находясь на ночной смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул место работы около 02:00 для покупки сигарет.
В круглосуточном магазине он заговорил с продавщицей на тему политики, но когда услышал, что девушка не разделяет его взглядов, схватил ее руками за шею и начал душить. После того, как девушка потеряла сознание, преступник еще несколько раз ударил ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей больше десяти ударов по лицу ножницами, которые в приступе гнева схватил с прилавка.
Погибшая 21-летняя продавщица была матерью-одиночкой и растила 5-летнего ребенка. Девушка погибла от механической асфиксии, обусловленнойзакрытием дыхательных путей ее собственной кровью.
Убийца свою вину не признал и всячески пытался запутать следствие. Однако суд согласился с обоснованными доказательствами публичного обвинения и вынес обвинительный приговор. Слишком «политически мотивированному» слесарю-убийце назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, девушка, Торецк, Донетчина
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