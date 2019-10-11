На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку

11.10.2019 17:51

В городе Торецке Донецкой области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил 21-летнюю девушку на почве политических разногласий. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры Донетчины, пишет ДонПресс.

Убийство произошло в феврале прошлого года. Суд установил, что 26-летний слесарь одного из медучреждений, находясь на ночной смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул место работы около 02:00 для покупки сигарет.

В круглосуточном магазине он заговорил с продавщицей на тему политики, но когда услышал, что девушка не разделяет его взглядов, схватил ее руками за шею и начал душить. После того, как девушка потеряла сознание, преступник еще несколько раз ударил ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей больше десяти ударов по лицу ножницами, которые в приступе гнева схватил с прилавка.

Погибшая 21-летняя продавщица была матерью-одиночкой и растила 5-летнего ребенка. Девушка погибла от механической асфиксии, обусловленной​​закрытием дыхательных путей ее собственной кровью.

Убийца свою вину не признал и всячески пытался запутать следствие. Однако суд согласился с обоснованными доказательствами публичного обвинения и вынес обвинительный приговор. Слишком «политически мотивированному» слесарю-убийце назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.