Обстрелы в Дебальцево: О прекращении огня и речи не идет

11.10.2019 09:28

Весь вечер вчера, 10 октября, продолжались бои на Дебальцевском направлении.

Об этом сообщают паблики, освещающие действия незаконных вооруженных формирований, передает donpress.

По их данным, бои идут более интенсивно, нежели ранее.

«Идет обстрел позиций „ополчения“ практически по всему переднему краю. Какие-то позиции под огнем больше, какие-то меньше. Но в целом, не смотря на официальные сводки, обстрелы идут полным ходом», — утверждают представители НВФ.

«Ни о каком прекращении огня не идет и речи. Сейчас работают минометы», — также говорилось в сообщениях.