Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»

11.10.2019 08:09

Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о наличии у украинского правительства планов «А» и «Б» по Донбассу не имеют отношения к Минским договоренностям.​

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.

Так, главарь НВФ отметил:

«Мы слышим от Зеленского, как ранее от (экс-президента Украины Петра) Порошенко, что его интересует прежде всего выход на границу с Российской Федерацией, хотя речь об этом идет далеко не в первых пунктах соглашения. В заявлениях Зеленского мы видим досужие рассуждения не политика, реально стремящегося к миру, а человека, которому не объяснили суть Минских соглашений».

По мнению Пушилина, до Зеленского «не донесли тот факт, что для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенных участках не нужны семь дней тишины».