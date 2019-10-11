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Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»
11.10.2019 09:48
Сегодня утром, 11 октября, по данным Госпогранслужбы на украинских КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/50;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 20/10;
«Гнутово» — 15/20.
За прошедшие сутки, сообщают в ГПСУ, пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ последовало 46,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 735 человек и 1155 транспортных средств;
«Марьинка» — 9290 человек и 1455 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9095 человек и 1610 транспортных средств;
«Гнутово» — 4085 человек и 900 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 910 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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