Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве

11.10.2019 19:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве

Бывший «министр» «доходов и сборов» в ОРДО Александр Тимофеев с позывным «Ташкент» стал налоговым инспектором в Москве.

Об этом сообщил блогер «Дон РФ», работающий в ОРДО, передает donpress.

Он возмущен этим обстоятельством — по мнени блогера, это стыдно, поскольку «Ташкент» «украл в „ДНР“, по разным данным, от 40 до 80 миллиардов рублей».

Тимофеев якобы старшим инспектором Федеральной налоговой службы РФ в г. Москве.

Информация пока не подтверждена, блогер обещает найти подробности.

По информации паблика, освещающего действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, деятельность Тимофеева подвергалась проверке, которая якобы «выявила крупнейшие хищения на территории „республики“ за все время существования».



Теги: Донбасс, министр, Москва, налоговая инспекция, ДНР, Захарченко, хищения, РФ, Тимофеев (Ташкент)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх