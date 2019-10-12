Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

12.10.2019 18:08

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, вблизи н.п. Александровка и Петровское глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В ночь с 8 на 9 октября, пролетая над районами вблизи н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к югозападу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения)

В трех случаях при выполнении полетов рядом с н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала (по оценке, предположительно в результате глушения).

Осуществляя полет мини-БПЛА над участком разведения в районе Петровского, наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия; по их оценке, возможно огонь открыли в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить».