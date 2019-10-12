Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе

12.10.2019 10:09

За прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

С начала текущих суток, 12 октября, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовка – с станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.