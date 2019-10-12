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Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе

12.10.2019 10:09
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Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
у Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
у Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе Южного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.
С начала текущих суток, 12 октября, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;
вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовка – с станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
 
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