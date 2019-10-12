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Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы

12.10.2019 07:25
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Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы

В последние дни с могилой погибшего вследствие теракта главаря "ДНР" Александра Захарченко стали происходить невероятные вещи. Горожане обходят ее стороной, стараясь отдалиться о места захоронения на безопасное расстояние.
К могиле погибшего экс-главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко зачем-то приставили автоматчиков. Об этом написал на своей странице "Фейсбук" украинский офицер Анатолий Штефан, сообщает Диалог.UA. Правда, на виду автоматчиков там нет, они якобы прячутся в кустах неподалеку от места захоронения. Поговаривают, что в ожидании возможного теракта. Кому и зачем нужно устраивать теракт на могиле погибшего лидера террористов, который уже вполне безвреден, неизвестно. Якобы туда могут наведаться какие-то мифические "диверсионные группы". "Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране", - комментирует эту засаду Штефан. В общем, все это действительно выглядит немного странно. Такое впечатление, то донецкие боевики не так охраняют место вечного покоя своего предводителя, как сами пытаются от него уберечься при помощи автоматов. Впрочем, в этой ситуации больше подошел бы осиновый кол.



Теги: Донецк, Донбасс, могила, Захарченко
 
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