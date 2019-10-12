- Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый21:51
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
В последние дни с могилой погибшего вследствие теракта главаря "ДНР" Александра Захарченко стали происходить невероятные вещи. Горожане обходят ее стороной, стараясь отдалиться о места захоронения на безопасное расстояние.
К могиле погибшего экс-главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко зачем-то приставили автоматчиков. Об этом написал на своей странице "Фейсбук" украинский офицер Анатолий Штефан, сообщает Диалог.UA. Правда, на виду автоматчиков там нет, они якобы прячутся в кустах неподалеку от места захоронения. Поговаривают, что в ожидании возможного теракта. Кому и зачем нужно устраивать теракт на могиле погибшего лидера террористов, который уже вполне безвреден, неизвестно. Якобы туда могут наведаться какие-то мифические "диверсионные группы". "Так жили и трудились, что даже после смерти нет им покоя и нуждаются в охране", - комментирует эту засаду Штефан. В общем, все это действительно выглядит немного странно. Такое впечатление, то донецкие боевики не так охраняют место вечного покоя своего предводителя, как сами пытаются от него уберечься при помощи автоматов. Впрочем, в этой ситуации больше подошел бы осиновый кол.
Теги: Донецк, Донбасс, могила, Захарченко
- На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил
- Кабмин даст денег на донецкий аэропорт
- На "Донбасс Арене" нашли "бомбу". Саперы приступили к обезвреживанию (ФОТО)
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый21:51
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак22:34
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый21:51
- Закончить войну, поднять экономику, не раскалывать общество — Зеленский озвучил свою идеологию21:27
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- У Путина заявили, что не получали от Украины предложений по размещению миротворцев на Донбассе20:49
- Ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. ВИДЕО20:27
- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»