- Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі09:47
- Россияне смеются на руинах аэропорта Донецка рядом с местом гибели бойцов ВСУ09:30
- Жители Донецка бьют тревогу: посреди бела дня пропадают старики и подростки08:17
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы07:25
- Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый21:51
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі
У Маріуполі до офісу ОБСЄ прийшли містяни, які виступають проти відведення військ.
Понад 20 маріупольців прийшли до офісу спостерігачів ОБСЄ, передає кореспондент Depo.Донбас.
Незважаючи на сильний дощ, люди розгорнули плакати.
"ОБСЄ буде фіксувати порушення, а хто буде відповідати за життя українців?", "Чи зможе ОБСЄ фіксувати порушення в "сірій зоні" після заходу сонця?", - йдеться у гаслах.
Маріупольці вийшли на акцію, щоб висловити протест проти відведення військ на Донбасі та запитати, як спостерігачі контролюватимуть безпеку на лінії розмежування у разі відведення сил та засобів з лінії розмежування.
Зокрема, нарікали на те, що спостерігачі місії ОБСЄ не працюють у нічний час та вихідні.
До учасників акції вийшов заступник керівника маріупольського офісу ОБСЄ Джеймс Магро.
"Ми плануємо наш графік таким чином, аби спостерігачі були на роботі і у вихідні та свята. Звісно, ми працюємо за графіком з 8.00 до 16.00. Втім для контролю у нічний час у нас є камери, тому проблем з контролем не має виникати", - розповів Магро.
Теги: Донбасс, Мариуполь, митинг, ОБСЕ
- Мариупольцы хотят честных выборов. Они протестуют против"хозяев" Донбасса, которые снова рвутся к власти (ВИДЕО)
- Лидерам донецкого "Удара" доставили лапшу - повесить на уши
- Местные выборы. Дюжина претендентов в мэры Мариуполя
- Курьезы выборов Донбасса
- Членов избирательной комиссии отправили отдыхать из-за заболевшего председателя
- Объявившие голодовку из-за закрытия музыкальной школы мариупольцы обратились в прокуратуру (ФОТО)
- Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі09:47
- Россияне смеются на руинах аэропорта Донецка рядом с местом гибели бойцов ВСУ09:30
- Жители Донецка бьют тревогу: посреди бела дня пропадают старики и подростки08:17
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы07:25
- Автомобильный "армагеддон" на КПП в Еленовке: рубеж одолеет не каждый21:51
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- Маріупольці пікетували офіс ОБСЄ через відведення військ на Донбасі09:47
- Россияне смеются на руинах аэропорта Донецка рядом с местом гибели бойцов ВСУ09:30
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Цены на продукты: В сентябре больше всего подорожали гречка и капуста08:36
- Жители Донецка бьют тревогу: посреди бела дня пропадают старики и подростки08:17
- Тепло и солнечно: выходные порадуют бархатной осенью08:11
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы07:25
- В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак22:34
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение