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РФ опасно сменила тактику на Донбассе, приказав боевикам снизить число обстрелов ВСУ
Пресс-служба Операции объединенных сил зафиксировала подозрительную активность со стороны российско-оккупационных войск на захваченном Донбассе, так как кураторы Кремля приказали боевикам резко снизить число обстрелов.
Вчера, 11 октября, вооруженные формирования "ЛДНР" и наемники Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, пишет Диалог.UA.
Согласно утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Так, атаки были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного – Талаковки, Славного и Новотроицкого. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 2 обстрела позиций бойцов ООС у Новолуганска и Южного. К счастью, вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Однако уже с наступлением новых суток оккупанты РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Пищевика и Новогнатовки, где террористы "ЛДНР" били из станкового противотанкового гранатомета. Напомним, разведение сил у Петровского и Золотого было сорвано еще и в пятницу, 11 октября. Затем гибридная армия России заявила, что прекращает попытку до будущей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Ранее сообщалось,что главари террористов "ЛНР" выдают "свидетельства о смерти" для ликвидированных участников бандформирований, где даже не указывают точную дату гибели рядового сепаратиста, который защищал "русский мир" на передовой оккупированного РФ Донбасса.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, Минские соглашения, ООС
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