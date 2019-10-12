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Россияне смеются на руинах аэропорта Донецка рядом с местом гибели бойцов ВСУ
Российские оккупанты кривлялись и обезьянничали на руинах Донецкого аэропорта. "Защитникам Донбасса" было очень весело там, где погибли украинские киборги, до последнего державшие оборону ДАПа. При этом наемники, не стесняясь, рассказывали, что в нескольких метрах от них еще лежат тела украинских военных.
Такое жуткое видео опубликовал в Twitter блогер Vіtаuskаs. Этими кадрами, снятыми еще в 2015 году, блогер напомнил, что на самом представляют собой "братья" из РФ. Варвары на руинах аэропорта Донецка ели тушенку из консервной банки: видимо - одной на несколько человек, и другой провизии в кадре не было. Они утверждали, что тушенка - украинского производства, но банку крупным планом не показали, сообщает Диалог.UA.
А во время этого "пати" оккупанты изо всех сил ерничали. Вернее, они считали, что веселятся, но выглядело все это как забавы душевно больных людей, захотевших вообразить себя супергероями. И людей, у которых не осталось ничего святого. "Герои", точнее, антигерои видеосюжета говорили, что неподалеку от места их "пиршества" лежат погибшие в бою украинские защитники аэропорта Донецка. Но ничего в подтверждение своих слов не показали. Им оставалось только корчить из себя "победителей", кривляться и, как говорят в народе, надувать щеки.
Потому выглядели эти "герои" как полнейшие ничтожества. Такие вот "бойцы за русский мир" и "освободили" Донецк, Луганск, другие города и населенные пункты, пребывающие сейчас под контролем "народных республик". Они и сейчас заправляют там. Да заправляют так, что довели до ручки некогда довольно зажиточный регион. Потому, что иначе просто не способны. Вернее, не способны ни на что.
Теги: Донецк, Донбасс, россияне, гибель, руины, победитель, ВСУ, Донецкий аэропорт
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