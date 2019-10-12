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В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс
В оккупированном Донецке уже 4-й год отсиживается "на подвале" российский наемник по кличке Пыжич. Ни Россию, ни сепаратистов его судьба не волнует. За это время не удалось собрать денег даже на адвоката.
О печальной судьбе российского наемника рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает Диалог.UA.
Necro Mancer обнаружил в Сети жалобное сообщение сепаратистки Светланы Ольшанской. В нем она плакалась, что в донецком "СИЗО" с 2016 году отсиживается российский наемник Пыжич - Вячеслав Пыжов. Он орудовал на Донбассе с 2014 года в группировке "Рязань" в качестве разведчика.
По данным сепаратистки, Пыжич был "идейным" террористом, то есть, ярым поклонником "русского мира" и люто ненавидел Украину. Однако "народная республика" обошлась с ним намного страшнее, чем воображаемые "бандеровцы". "Несмотря на полное подтверждение невиновности, из него пытались выбить признание в убийстве, которое он не совершал. А когда он отказался - навешали нераскрытых дел", - рассказала Ольшанская. Она просит у подписчиков денег на помощь российскому террористу Пыжичу. Однако к истории террориста мало кто проникся. Со слов сепаратистки, за последние 3 года ей удалось собрать денег только на одну передачку боевику в "СИЗО". "Нормального адвоката у Вячеслава нет. Кто-то, я слышала, собирает ему адвоката, но собраны копейки. И помощи нет никакой. Родня дальняя в России, и той он не слишком нужен", - сообщила сепаратистка.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, война, убийство, СИЗО, наемник, террорист
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